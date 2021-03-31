日勝生(2547)2020年合併營收達新台幣67.7億，年成長7%；歸屬於本公司業主淨利6.2億，EPS0.69元，年增53%。董事會通過每股擬配發現金股利新台幣0.62元。

日勝生指出，2020年12月並獲選為「臺北市中正區公園段二小段246地號等25筆(原28筆)土地都市更新事業計畫」(館前路聯合大樓都更案)最優申請人，計畫在2021上半年簽署投資契約書，目標打造A級辦公大樓智慧綠建築，在歷史性城區樹立都更標竿。

除營建事業外，日勝生也加速發展康養樂齡事業與循環經濟事業。2020年底推出康養指標案「日勝生銀光計畫-三芝案」，包含713個出售型樂齡宅與168個出租銀髮宅，引進數位雲端監護系統，並與馬偕醫學院、明新科技大學、聖約翰科技大學醫護健康相關科系合作。

至於2020年營收占比超過30%的循環經濟事業，子公司日鼎水務也於2020年底完成桃園水資中心二期擴廠，下水道接管戶數達10萬戶，每日可處理污水量10萬噸，並可產生3.1萬噸循環再生水。

(時報資訊)