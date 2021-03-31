保瑞(6472)109年合併營收為新台幣17.99億元，年成長17.67%，合併稅後淨利為新台幣5.78億元，創歷史新高，年成長90%，EPS10.76元。保瑞說，累積的盈餘獲利將計畫性地透過持續併購拓展代工劑型及業務，董事會通過每股擬配息2元、配股2.5元。

去年12月保瑞正式接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠，所有生產營運均無縫接軌，併購案從去年3月簽約至12月接廠，歷經近9個月的籌備交接期，因疫情阻礙差旅進行，委託顧問執行交接所產生一次性併購費用，以及持續投資擴展國際委託研發暨生產服務(CDMO)業務費用增加，影響營業利益；但以新台幣8.3億元取得GSK加拿大藥廠，土地、廠房、辦公大樓及設備貢獻廉價購買利益3.88億元，稅後淨利增加90%，一次性併購利益約貢獻EPS4.68元。本收購案也為公司在國際合作以及訂單布局上奠下更好的營運基礎。

保瑞表示，該廠代工出口的藥品全球高達100個市場，其中出口全球最大藥品市場-美國約占廠內生產的七成，此收購案也使保瑞正式打入全球前八大國際藥廠的供應鏈。同時，該廠可製造的劑型相當多元，包括鼻噴劑、口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等多達50項產品，此優勢未來可望為保瑞爭取到更多國際代工訂單。

保瑞旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient，外銷名為Rytary)去年在台上市後，已進入多家醫學中心。著眼全球約八百萬帕金森氏症患者的商機，保瑞也獨家取得該款產品於中、泰、日、韓等亞洲11個市場的獨家代理銷售權，目前已與部分國家積極洽談相關銷售事宜。

(時報資訊)