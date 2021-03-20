總統蔡英文20日下午到台中太平聖和宮參香，也特別向車禍受傷仍在復健的台中市議員張玉嬿加油打氣。（馮惠宜攝）

總統蔡英文20日下午到大里草湖太子宮參香，並與支持者合影。（馮惠宜攝）

總統蔡英文20日下午先後到台中太平聖和宮以及大里草湖太子宮參香，面對支持群眾，她也強調，台灣的經濟未來幾年都會穏定的成長，尤其是中部地方，很多重要未來產業都在中部，希望大家一起團結努力。

總統蔡英文在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍以及黨籍立委蔡其昌、何欣純、莊競程、張廖萬堅等人陪同下，先到太平聖和宮參拜，並馬不停蹄至草湖太子宮參香之外，也與支持者合影。

蔡總統表示，台灣過去一年雖然比較辛苦，但台灣人很團結，也很打拼，所以全世界都很困難，但台灣人有韌性、自信，防疫做得很好，社會穏定，經濟發展也很好，所以台灣人現在感覺走路有風，全球也視台灣為民主的堡壘，有很好的經濟發展，也是科技王國，享有民主、自由的社會，是個幸福的寶島。

她驕傲表示，有調查指出，台灣是東亞最幸福的地方，她堅信，現在做民調，國民的信心度是前所未有的高，也就是現在台灣人對未來的信心是最強的；他也強調，台灣的經濟未來幾年都會穏定的成長，尤其是中部地方，因為很多重要未來產業都在中部，希望台中能夠打起精神，讓年輕人可以回到家鄉一起打拼創造未來的產業。

蔡總統也說，未來仍有很多的困難，這是身為台灣人一定要有的承擔，但經過過去一年，她對大家有信心，再大的困難，都能克服，並且期許大家一起拼，拼出亞洲第一名。

(中時 )