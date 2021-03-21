現代人生小孩，觀念已經不像以前，多數丈夫會陪伴妻子進產房，一起面對小孩出生的那一刻，也是替辛苦生產的妻子加油打氣，不過一名女網友在網路上吐苦水，表示丈夫自從陪她進產房，聽見一個聲音後，至今都有陰影。

女網友在臉書吐苦水(圖片取自/匿名公社)

女網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示當年生產時「老公傻傻的」，聽從醫生的指令，進到產房陪產，過程中聽到剪會陰的聲音後，產生陰影，直到現在，小孩都要上幼稚園小班，夫妻倆至今沒有恩愛，算一算時間已經將近3年。

女網友不禁想問「該相信他嗎」，期間曾建議對方去看醫生，但丈夫卻認為傷及自尊，女網友無奈說，丈夫幾乎都在外面過夜，沒拿錢回家、更遑論養小孩，最近婆婆開始跟自己要錢，壓力大到不知道該怎麼辦，曾經跟娘家訴苦，卻只換來兩句話「人是你選的，小孩是你生的」。

文章掀起網友熱議，認為女網友的丈夫，心理產生所謂的陰影，根本只是外遇的藉口，其中不少進過產房的男網友，留言表示「我是不信啦！我2個都進去，只有感動到要哭，還有感謝我老婆，哪會有什麼陰影，他外面有女人了，這是一個男人的忠告」、「老婆生產全程參與，還剪臍帶，沒有陰影」，不過也有網友透露聽過性冷感的例子，但不回家一定是有鬼。

(中時新聞網)