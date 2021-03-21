轎車國道高速超車突飄移 撞飛路燈噴飛出交流道(圖/截自影片)

國道一號南下209k車禍

今（21）日晚間大約8點多，國道一號南下209k處，發生嚴重自撞車禍，從行車紀錄器可以看到，一輛銀色車快速從右邊超車往前駛，接這另一輛黑色轎車緊隨在後，不過這輛黑色轎車疑似速度太快，突然開始左右飄移，接著橫向衝出槽化線，甚至將路燈撞飛，可見衝擊力道之大，至於駕駛受傷情形，有待警方調查。

(中時新聞網)