2車國1互飆蛇行 下1秒失控 撞斷路燈「飛車」衝出交流道 21:292021/03/21 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 轎車噴飛瞬間(圖/截自影片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 轎車國道高速超車突飄移 撞飛路燈噴飛出交流道(圖/截自影片) 國道一號南下209k車禍 訂閱影音： 中時新聞網 今（21）日晚間大約8點多，國道一號南下209k處，發生嚴重自撞車禍，從行車紀錄器可以看到，一輛銀色車快速從右邊超車往前駛，接這另一輛黑色轎車緊隨在後，不過這輛黑色轎車疑似速度太快，突然開始左右飄移，接著橫向衝出槽化線，甚至將路燈撞飛，可見衝擊力道之大，至於駕駛受傷情形，有待警方調查。 西濱追撞火燒車 姨甥成焦屍 掃墓熱區交管 桃警籲搭接駁車 (中時新聞網) #車禍 #超車 #路燈 #國道一號 #南下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台16線2小時7車打滑小隊長送命 SGS測抗滑數據低 11:122021/03/21 社會 廣設CT檢查車 衛福部打回票 04:102021/03/21 焦點要聞 10-15年後 陸新能源車保有輛近1億輛 11:512021/03/21 兩岸 阿公店水庫傳溺水 警消晚間找到婦人遺體 03:322021/03/21 社會 台61線免收費 大車愛跑事故多 04:102021/03/21 社會新聞 氣溫驟降9度 北台灣今下探13度 04:102021/03/21 焦點要聞 女駕駛顧看導航闖平交道 遭柵欄卡住 火車撞擊驚悚瞬間曝 18:372021/03/21 社會 清晨和美民宅火警 消防出動雲梯車救出3大人4小孩 09:122021/03/21 社會 故宮南院茶文化展廳清新換裝 4月2日辦百人茶席 16:232021/03/21 生活 男闖紅燈撞婦肇逃 隔天廟前下跪懺悔求原諒 19:012021/03/21 社會 提前掃墓潮擠爆國5 北上塞到深夜開車時間變7倍 13:212021/03/21 生活 社會熱門新聞 骨科名醫爆外遇 與同院女醫產子 要妻放棄財產 - 社會 警專師4個月傳2百封簡訊追求學生 遭開除失業10年告校方 - 社會 【西濱車禍】 駕駛80％燒燙傷 痛喊：太嚴重不要救我 - 社會 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 三峽酒醉裸女狂敲鄰居家門 對警稱：以為在家洗澡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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