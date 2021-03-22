演藝圈中的孝子排行，周湯豪一定榜上有名，不管工作或玩耍，他與媽媽比莉不時黏在一起，本刊記者在路上經常會撞見這對母子，也多次直擊他們一同用餐。有讀者日前在台北市西門町天后宮，巧遇比莉帶著周湯豪拜拜，兩人還穿著同款母子鞋，這對星味十足的母子，就算戴著口罩，一身潮服也很難讓人忽略他們的身影。

（圖／讀者提供）

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不過，周湯豪持香虔誠膜拜時，比莉卻只在一旁盯著他，母子倆不知為何刻意分開。周湯豪事後在臉書上放送媽媽的酷照，得到兩萬多個讚，說他是媽寶，還不如說他把媽媽比莉寵成寶。

（圖／翻攝自周湯豪臉書）

(中時新聞網)