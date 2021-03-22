亞東醫院感染管制中心主任廖俊星接種AZ疫苗。（葉書宏攝）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，亞東醫院院長林芳郁帶頭接種，增加第一線醫護同仁接種信心。（葉書宏攝）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市長侯友宜上午8時許特地前往亞東醫院關心醫護人員接種情形。（葉書宏攝）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市長侯友宜上午8時許特地前往亞東醫院關心醫護人員接種情形，亞東醫院院長林芳郁帶頭接種，增加第一線醫護同仁接種信心，亞東醫院上午約有50至60位醫護人員預約，施打後的醫師表示，不會特別擔心，「不打疫苗，這波疫情沒有結束的一天！」

亞東醫院感染管制中心主任廖俊星表示，從擔任住院醫師開始施打疫苗超過20年，每年都在施打，自己身為感染科醫師，很多疫苗都會施打到，不會特別擔心，因為比較了解相關問題。

此外，最近民眾擔心「血栓」的問題，在醫院工作就會看到各式各樣的疾病，每天都在發生，跟疫苗不一定有相關，大家可能會有很多疑慮。

廖俊星說，自己做疫苗的臨床實驗，當然也會有這方面的疑慮，但真實的狀況是「不打疫苗，這波疫情沒有結束的一天！」目前看下來大規模試驗的安全性都是OK的，自己不會特別擔心。不管是哪一家疫苗，只要可以上市，基本上都經過完整的評估，不會特別擔心。

至於家人是否會擔憂施打疫苗的後遺症，廖俊星則說，家人也是醫療人員，所以不會特別擔心，台灣醫院都已經接到施打通知，有些人會擔心，但是自己家人長期都在相關領域中，所以不會特別擔心。

廖俊星說，台灣目前相對安全，若台灣大流行階段就會擔心下一劑何時施打，目前沒有大流行，所以第2劑早打晚打都還好，特別是AZ疫苗研究發現，間隔2個月施打的抗體反而比較好，不會特別擔心第2劑的問題。

(中時 )