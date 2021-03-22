土耳其總統艾爾段撤換對市場友善的中央銀行總裁阿格巴爾後，土耳其里拉今天崩跌逾17%。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）20日解除阿格巴爾（Naci Agbal）央行總裁職位，由前執政黨國會議員考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）取而代之。

土耳其里拉匯價今天早盤一度跌落至1美元兌8.47里拉，稍後回升至1美元兌8.09里拉，上週則收在1美元兌7.22里拉。

艾爾段19日的總統令並未說明撤換阿格巴爾的原因。在此之前，央行調升基準利率200個基點，使得政策利率來到19%，這是遏制通膨上升並且支撐里拉匯率的「前置」手段，但升息幅度達到巿場預期兩倍。

考哲歐魯曾投書親政府報紙，大力批評阿格巴爾調升利率的作法。

分析家表示，艾爾段向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，新任央行總裁考哲歐魯也主張維持較低政策利率，認為利率升高會導致通膨；而大多數經濟學家認為，減緩通膨要透過生意成本上漲，即調升利率來達成。

(中央社)