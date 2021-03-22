竹北市民代表蔡蕥鍹步統計竹北市有9處公園，仍存有14座鐵製障礙物，影響輪椅族、年長者及嬰兒車的通行權。（羅浚濱攝）

縣府在竹北市興建近200處公園，多移交竹北市公所養護管理，市民代表蔡雅鍹發現早期蓋的9座公園為阻止機車進入，設有身障者稱為「怪物」的路阻，嚴重影響輪椅族和年長者及嬰兒車的通行權，顯然已不符民眾需求，也成推行無障礙設施的盲點！

竹北市長何淦銘表示，這些公園的路阻將會進行拆除，請警方協助避免機車闖入，預定下周市務會議做討論，新做的無障礙設施能不影響輪椅族和娃娃車進入公園。

蔡蕥鍹指出，她走訪竹北市各公園、古蹟及公共空間，不難發現各式各樣為阻擋機車進入的路阻，初步統計在新崙、福興、豆子埔、停八、兒15、竹義、體健、公九及爬蟲等9處公園，目前仍存有14座鐵製障礙物。

蔡雅鍹在公九公園實測輪椅通行狀況，指公園路阻對身障朋友、老人、輪椅族甚至推娃娃車的家長都極度不友善，讓不方便的人，更加滯礙難行。建議市公所要打造通行無阻的無障礙環境，應儘速拆除這些公園的路阻。

市代鄭建村表示，各公園廣場為防止機車進入設置的鐵製障礙物，除無法控機車進入，還可能讓市民撞傷引發公安危機，接獲民眾陳情後曾在臨時會提案，建請市公所儘速研議，拆除各公園廣場無障礙坡道進出口鐵製障礙物，以維友善城市形象。

台灣身心障礙兒童權利促進會祕書長鄭淑娟表示，路阻設施讓輪椅族寸步難行，有的路阻更讓娃娃車、代步車及特製推車都無法通行，身障童盟建議拆除路阻，還給民眾安全無慮的無障礙環境。

參與會勘的建築師林威政，以專業角度提出「都市環境友善宣言」，希望以全自然元素打造公園環境，讓都市公共空間充滿友善的溫度，讓公園成為全齡化教科書。

(中時 )