油價在上周四大跌後止穩回升，布蘭特原油期貨週下跌6.78%％、西德州原油期貨下跌6.36％。街口投信表示，近期油價創疫情前高點後的弱勢表現，主要反應受美債殖利率走揚所拉升的美元匯率、歐洲部分國家因第三波肺炎疫情宣布封鎖措施，將壓抑用油需求與油價快速上漲後技術面回檔整理。

國際原油期貨價格今日台北時間呈現先反彈後震盪，帶動今日在證交所交易的期街口布蘭特正2及期元大S＆P石油二檔與原油期貨連動的ETF同步上漲。

在疫苗引發市場情緒樂觀，以及原油復甦有望等雙重利多下，街口投信分析，上周四油價經歷過去半年來最大單日跌幅後，外資券商包括高盛、大摩皆表示，油價超跌提供買入機會外，此前花旗在報告中表示，2021年布蘭特油價可能達到每桶75美元，並預測接下來的幾個月中甚至可能達到80美元價位。

據統計，新冠疫苗接種量已經達到4.1億劑，疫苗潛在副作用的擔憂消散，隨疫苗接種計畫持續進展，海空運將逐漸復甦。根據美國運輸安全管理局（TSA）資料顯示，自3月11日至今，每天皆有超過100萬搭乘美國飛機的旅客，預料今年夏天將有更多接種疫苗的美國人搭乘飛機，此趨勢將會持續。

另外，全球前兩大郵輪公司嘉年華郵輪與皇家加勒比郵輪皆已陸續宣布逐步復航訊息，航空與海運用油需求回溫將是油市復甦的關鍵之一。

街口投信指出，由於OPEC+採取積極行動抑制原油產量，加上原油需求復甦仍是大勢所趨，隨著疫苗接種腳步加快，整個夏季的形勢將可能持續好轉，通常夏季亦是原油需求的旺季，預期未來幾個月全球的石油需求將顯著成長。

(工商 )