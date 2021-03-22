稍早2架F5E戰機於例行訓練任務中發生雷達光點消失事故，總統府發言人張惇涵表示，國防部已向蔡英文總統報告，總統指示救援優先，要求各相關單位務必全力進行搜救，並進一步釐清事故原因，向社會各界報告說明。

根據國防部通報，空軍F5E戰鬥機今天下午有4架從臺東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架在3點06分疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。

軍方已派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、臺東、屏東消防岸際搜尋。中尉羅尚樺目前尋獲完成吊掛，人員無意識。上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中。

張惇涵表示，目前空軍已成立應變中心，各相關單位正進行搜救協尋任務。國防部向蔡英文總統報告後，總統指示救援優先。

蔡英文總統也期盼全體國軍持續保持士氣、堅守崗位，希望全體國人為潘穎諄上尉、羅尚樺中尉2位飛官加油、為搜救人員加油，期待後續能夠有好消息傳來。

(中時 )