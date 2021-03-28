法國打算向烏克蘭空軍推荐飆風戰機(Rafale)，用來汰換蘇聯時代的MiG-29。烏克蘭做為前蘇聯時期的主體三國，軍事工業長久以來都以俄系為主，烏克蘭也有自己的軍事工廠，要是改成法系武器，將是重大變革。

防衛部落格(Defense Blog)報導，法國軍事專家援引消息人士的話說，提出建議的人，就是法國總統馬克宏，他會向烏克蘭國防部長提議，可以用法國戰機來更新烏克蘭逐漸老舊的戰鬥機部隊。

烏克蘭現役的MiG-29戰機。(圖/烏克蘭空軍)

據報導，法國總統在不久後會出訪烏克蘭，最優先議題就是推銷飆風戰鬥機，而且將採取先前售給印度、希臘的模式，直接現貨提供買主部分的二手戰機，再等待另外一部分的最新款式，這樣一來，買主可以立即提升空軍機隊，同時法國空軍也順勢下單購買新一代的戰機，增加機隊新陳代謝的速度。

飆風戰機是法國達梭航太生產的雙引擎噴射戰機，問世的比歐洲EF-2000颱風戰機來的早，但是國際銷售工作一直不順利，受到美國戰機、俄國戰機、歐洲戰機的3方擠壓，甚至瑞典的JAS-39都有國際客戶，但是飆風在2015年之前，國際銷量都掛零。

直到2015年，法國與埃及達成飆風戰機的購買合約，成功打開外銷市場，之後愈來愈有心得，又賣給了希臘和卡達，然後又賣給印度。而且法國找出一種「半買半送」的模式，可以先廉價二手戰機給對方試用，並以此基礎添購新戰機。

飆風是一種多用途多功能戰機，可以執行空優格鬥、高空攔截、空中偵察、地面支援、深度打擊、反艦打擊和核威懾任務。

(中時新聞網)