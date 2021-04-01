2021兒童節國際周-德語系之旅奧地利音樂藝術饗宴，讓小朋友從生活中認識奧地利。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情期間出國不易，學校慶祝兒童節乾脆把歐洲搬到校園來，一走入校園彷彿置身奧地利，學生跟著文化地圖配合「大富翁」遊戲，運用闖關機制，了解奧地利的地理和文化的風土民情。

迎接兒童節，各校紛紛舉辦慶祝活動，葳格國小1日推出國際文化周，將校園化身為歐洲的奧地利，小朋友穿著日耳曼傳統服裝，校園出現一條「克林姆」大道，地板上的圖畫是小朋友的創作。

學生畫作成校園亮點！美術課程讓學童進行一場「克林姆」的黃金奇幻集體創作。（盧金足攝）

校長過修齊表示，世界是一座地球村，從融合的過程，讓孩子能夠更認識其他國家，與世界接軌，學習的翅膀能夠愈來愈強，張開他們的眼睛，看到國際新視野。

打開全球之窗，讓世界走進來，葳格國際學校西屯校區小學部今天搖身一變成為置身在奧地利，女同學穿著蓬蓬裙，男同學可愛版的紳士造型，小朋友在異國主題的課程中，怎麼融入在教材與課堂中？

過修齊說，規畫德語系的日耳曼民族，以奧地利國家為主題，整個課程安排除學校氣氛營造之外，還有文化與藝術，藝術就在生活中呈現，在校園中出現的克林姆大道，地上的畫作都是小朋友創意。

中午將奧地利特色美食搬進校園午餐桌上，由廚師特別為小朋友料理奧地利的炸豬肉排、牛角麵包及相關的奧地利美食饗宴。

立足台灣，放眼世界，培養具國際視野的孩子，延續體系中學部第二外語課程的基礎學習，本年度從德語文化再出發，走入日耳曼民族的國家「奧地利」，讓小學部學生共同體驗奧地利風情文化的主題課程。

文化主題教學，圍繞著「食衣住行育樂」的生活主題，並融入所有的正式與活動課程中，在1日的主題活動日中，開放所有的孩子裝扮穿著日耳曼民族傳統服飾到校，欣賞樂團所演奏奧籍音樂家「莫札特」的古典音樂。

小朋友穿著與平日不同的服裝，感受奧地利的文化，其中一名小朋友即來自奧地利，一座校園傳達不同的文化，校方還讓全校的孩子在金色奇異以及充滿張力的「生命樹」下，漫遊於奧地利氛圍般的校園風情。

(中時 )