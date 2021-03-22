土耳其總統艾爾段20日撤換讓匯率獲得支撐的鷹派央行總裁，里拉今天一度重貶逾17%至接近歷史低價。伊斯坦堡證券交易所上午兩度觸發熔斷機制而暫停交易。

土耳其貨幣里拉兌美元匯價自19日收盤價1美元兌7.2185里拉，22日在亞洲巿場早盤一度貶到8.4707里拉，幅度超過17%，接近去年11月6日創下的歷史低價8.58 里拉。里拉匯價後來微幅回升。

國庫暨財政部長艾爾萬（Lutfi Elvan）22日於伊斯坦堡股、匯開巿前發布聲明，信心喊話稱「絕對不會背離自由巿場機制」、「決心繼續貫徹自由交換制度」，但仍無力回天。

「發言人報」（Sozcu）網站報導，伊斯坦堡證券交易所（Borsa Istanbul）上午於主要股價指數跌幅分別超過6%、7%之際觸發熔斷機制，兩度暫停交易。證交所指出，若繼續走跌，可能還會再暫停交易。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）20日凌晨突然將前央行總裁阿格巴爾（Naci Agbal）革職，由考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）接任。阿格巴爾是自2019年7月以來第3位遭到艾爾段解職的央行總裁。

在此一人事任命之前兩天，央行曾大幅調升基準利率200個基點，使得政策利率來到19%。

阿格巴爾去年11月7日於里拉匯率重貶數週之際上任。他致力遏制通貨膨脹的立場強硬，上任後央行累計升息875個基點，推升投資人對央行的信心，給予外界他抗拒政治壓力、回復傳統貨幣政策的印象。

考哲歐魯與艾爾段的貨幣政策立場較接近，兩人都對緊縮性貨幣政策不假辭色。

阿格巴爾任內，央行獨立決策的信譽開始恢復。他突然遭到解職，反映安卡拉當局尤其在貨幣政策上立場反覆的本質，巿場本已重建的信心一夕烏有。巿場解讀，考哲歐魯獲得任命代表土耳其將走回貨幣寬鬆、非傳統、以支持經濟成長為依歸的老路。

考哲歐魯上任後，央行21日在聲明中表示，讓通貨膨脹長期維持低檔是央行決策依歸。他在聲明中說：「降低通貨膨脹會收窄風險溢價和永久改善融資成本，進而促進總體經濟穩定，並且會增進永續增長的必要條件，提升投資、生產、出口和就業。」

考哲歐魯21日下午也跟主要公、民營銀行執行長進行視訊會議，闡明政策立場。

考哲歐魯上個月曾在報紙專欄中提出與典型貨幣觀點相反的「高利率間接推升通貨膨脹」說法。此一看法與艾爾段接近。

艾爾段向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，不過大部分經濟學家和全球央行持相反看法。艾爾段過去曾因認為巿場借貸成本過高，而多次訓斥央行。

央行政策會議目前仍維持每月一次，意味考哲歐魯上任後若開啟政策降息，應不會早於已經排定的會議時程4月15日。

(中央社)