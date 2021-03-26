受隔夜美股收紅激勵，26日韓股也開高走高。KOSPI指數暫為3,035.32點，上漲26.99點，漲幅0.9%。同時，韓元與韓國公債殖利率都上升。

三星電子跌0.12％，SK海力士則漲0.38％，電池製造商LG化學也漲1.14％。

韓國造船業者強勢表態，2.8兆美元大單到手後，三星重工大漲5.56％。同時，KSOE也獲6,370億韓元訂單，股價飆漲8.02％。

國際貨幣基金(IMF)調升韓國2021年經濟成長預估值，從之前的3.1％升至現在的3.6％，都拜科技產品出口反彈與政府財政紓困措施。

同時，從韓國央行官方數據來看，3月消費者信心指數已經連3個月走高，樂觀者也較悲觀者稍多，重回衡量值100以上。

最新匯價，目前1美元可兌換1,132.6韓元，韓元升值0.06％。

韓國10年期公債殖利率，上升1.8個基準點至1,985％。

(時報資訊)