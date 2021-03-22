22日下午國防部接獲通報，空軍F-5E戰鬥機於台東志航基地起飛執行訓練任務，3點06分左右，其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似在空中擦撞墜海（雷達光點消失），雷達顯示位置於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港，距岸1.4浬海域處。其中潘穎諄上尉仍在持續搜索中。

根據中央氣象局指出，台東今日下午為陰天，能見度不差，都有20到30公里以上，不過今日東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，上午10點花蓮觀測到2.5公尺的浪高，恐怕增加搜救難度。

氣象局發布即時長浪訊息，今日東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，恐怕增加搜救難度。（圖／中央氣象局）

搜救人員在戰鬥機墜海的附近海域進行搜救，發現戰鬥機傘具座椅。（圖／警方提供）

直升機在屏東海域搜救跳傘逃生的2架F-5E戰鬥機飛官。（圖／警方提供）

此外，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，新北市、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另據《ETtoday新聞雲》報導，氣象預報員張承傳表示，恆春半島以東有對流發展，事故地點附近旭海，實際觀測風力為平均風4級、陣風7級，海平面的風力算是有點大。根據大武站回報，下午雲高約600公尺，算是有低雲狀況，當下有飄雨狀況但雨量不多，氣溫約20度。但受到強烈大陸冷氣團南下影響，今晚到明天清晨，旭海區域風浪比較大，目前浪高約2到3公尺，為中浪到大浪等級。

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(中時新聞網)