台康生技 3/23暫停交易 19:452021/03/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日指出，台康生技公司（6589）上櫃有價證券自3月23日起暫停交易。 台康生技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月23日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 亞洲藏壽司3／23起得為融資券交易 3公司今年EPS 法人估15～20元 (工商 ) #台康生技 #暫停交易 #公司 #櫃買中心 #有重大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》1債4股 22日起預收款券 08:182021/03/22 財經 《金融》股匯不同調 新台幣28.5元到手、台股漲逾百點 15:402021/03/22 財經 海德威、應廣、安國 3月23日起預收款券 19:522021/03/22 財經 《期貨》金融期獨黑 4月台指期開高8點 09:092021/03/22 財經 《台北股市》外資走、內資挺 台股今年漲幅近1成 14:322021/03/22 財經 祺驊二轉換債等5檔 今預收款券 04:102021/03/22 證券．權證 《台北股市》土洋角力 台股掌握波動操作＆類股輪動 09:092021/03/22 財經 《類股》台泥帶頭衝 水泥指數大漲逾4％ 10:342021/03/22 財經 《半導體》台積電開低翻紅 仍貼息 11:252021/03/22 財經 桃園市民卡 樂遊置地廣場享好康 04:102021/03/22 地方新聞 立訊併購宣德爆內線交易 立訊、宣德2高層遭約談 16:052021/03/22 社會 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 首場會談陸方超嗆 川普經濟顧問爆：拜登政府糗大了 - 財經 台積電由黑翻紅止跌？ 分析師曝觀察這時間點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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