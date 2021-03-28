民眾消費少用現金、多使用行動支付，只要多作點功課，處處有好康可撈，土洋銀行架設多元平台串接，就要給懂得用的民眾。「花旗讓你任性點」、台新銀行Richart Life APP有全新優惠，馬上用、立即到手。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，台新Pay合作通路已遍及便利商店、超市、連鎖咖啡店等生活場景，下載並開啟Richart Life app點選「支付」功能，即可開始使用台新Pay消費付款，讓結帳過程更快速方便。為回饋使用台新Pay的民眾，本(3)月31日前，首次加入Richart Life app會員且完成指定任務，最高還可獲得台新Point 40點回饋。此外，每人每日使用台新Pay單筆消費滿台幣35元就送2點台新Point ，還可抽LINE Points 1,000點。

「花旗讓你任性點」活動是花旗台灣最新推出，即日起至6月30日，花旗信用卡卡友在Uber Eats及foodpanda兩大外送平台，單筆訂單滿新台幣250元，完成綁定花旗寰旅(尊尚)卡、花旗紅利卡、花旗超級紅利回饋卡結帳，有機會額外再加碼50哩或250點紅利點數回饋。

花旗的加碼回饋部份，銀行舉例，張小姐在foodpanda為家人點了一頓豐盛的晚餐，訂單金額1800元並以花旗紅利卡結帳，張小姐除了享有原有的紅利卡60點的紅利回饋(每30元一點)，花旗另外再加碼回饋250點紅利點數，總計獲得310紅利點數回饋。

台新銀行指出，在指定商店使用台新Pay進行付款的同時，可以用台新Point或信用卡紅利點數進行消費折抵。

讓信用卡與各平台、行動支付綁定，一直是民眾可以拿到較高優惠的來源之一。限定萬事達聯盟的花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，綁定指定十大行動支付前3個月最優10%刷卡金回饋，最後申辦截止日3月31日，就在這星期。匯豐(台灣)首度與7-ELEVEN自有支付工具「OPEN錢包」合作，成為首家進入小7便利商店的外銀信用卡，OPEN錢包綁定任一匯豐卡於7-ELEVEN實體門市消費，單筆滿200元加贈20點OP點，亦將於4月6日截止。

(工商 )