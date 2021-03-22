兩名飛官家屬趕赴志航基地 與空軍司令見面 19:482021/03/22 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍參謀長黃志偉中將。(圖/中時新聞網 直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，稍早尋獲羅尚樺中尉，失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。空軍司令部舉行「F5戰機失事初步說明記者會」，目前已經將兩名飛官家屬接到台東志航基地，家屬也與空軍司令見面。 黑鷹直升機海上尋獲飛官羅尚樺 吊掛送醫急救殉職 兩架F5E墜海後 李彥秀沉痛呼籲：國防部應思考飛安問題 (中時新聞網) #家屬 #兩名 #飛官 #空軍司令 #家屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2架F5E戰鬥機墜海 葉毓蘭痛心說話了 18:062021/03/22 政治 6年半前年雷虎小組訓練尾隨滾 2機擦撞飛官莊倍源殉職 16:282021/03/22 政治 2飛官才剛結婚 尋獲羅尚樺搶救不治 妻3句喊話充滿淚 16:442021/03/22 政治 新北蘇花車禍 亡者家屬捐復康巴士 04:102021/03/22 地方新聞 空軍證實： 2架F5E戰機空中擦撞墜海 飛行員跳傘搜救中 16:142021/03/22 政治 快訊／2架F5E戰機擦撞墜海 尋獲中尉羅尚樺 失去生命跡象 15:482021/03/22 政治 F5E驚傳擦撞墜海 宅神祈禱集氣 飛官堂哥回應了 17:182021/03/22 政治 F5-E墜海當下「能見度不差」今有長浪恐增搜救難度 19:062021/03/22 社會 2架F5戰機失事原因？飛行員憶擦撞瞬間：有碎片 18:382021/03/22 政治 畢業典禮隔天 高雄博士生在行人穿越道上被撞死 14:442021/03/22 社會 F-5戰機為何擦撞墜海？前空軍中將爆可能原因 19:132021/03/22 政治 政治熱門新聞 網紅喊要抗中保台 海龍蛙兵留言招募 覺青1秒全閉嘴 - 政治 陳柏惟罷免會過？吳子嘉爆台中內幕 宅神直冒冷汗 - 政治 獨》秋後算帳？李眉蓁父親李榮宗傳遭逼退 - 政治 日本民間挺台灣鳳梨 本田善彥揭不為人知的動機 - 政治 2架F5戰機失事原因？飛行員憶擦撞瞬間：有碎片 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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