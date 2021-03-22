空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，稍早尋獲羅尚樺中尉，失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。空軍司令部舉行「F5戰機失事初步說明記者會」，目前已經將兩名飛官家屬接到台東志航基地，家屬也與空軍司令見面。

(中時新聞網)