黃姓登山客昨天在烏來區屯鹿樂佩山上發現58歲趙姓男子倒在路邊疑猝死，連忙報案。警方今天指出，因地勢險峻，直升機預定在下午進行吊掛運出遺體，並已聯繫家屬，將報請相驗。

新北市三峽警分局今天表示，27日下午3時許接獲黃姓登山客通報，指稱在烏來區屯鹿樂佩山上、手機定位在海拔約1417公尺處，發現1名身穿橘色上衣的男性倒在路邊，瞳孔放大外，臉部爬滿蒼蠅，明顯沒有生命跡象，經查為58歲趙姓男子。

警方指出，三峽警分局、鑑識人員及三峽、隆恩消防分隊共出動35人，一同由三峽雲森瀑布登山口入山，直到28日凌晨才抵達事故地點，但因地勢險峻，無法將趙姓死者搬運下山，直升機預定今天下午3時許進行吊掛運出遺體。

警方表示，初步了解，趙男平常有登山習慣，約有2、3年登山經驗；黃姓登山客上山時還曾與趙男打照面，當時只覺得對方看起來似有疲態，沒想到回程就看到趙男倒在路邊。目前已聯繫上趙男的家屬，並將報請檢察官相驗。（編輯：戴光育）1100328

(中央社)