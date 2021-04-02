台鐵408次太魯閣號於花蓮清水隧道上午發生重大意外，包含司機員在內已知有51死，國家運輸安全調查委員會表示，已出5批調查官到現場蒐證，鋼軌上刮痕、水泥枕木破壞程度、集電弓、肇事工程車車門等證物，要蒐證、標記完後，才能讓台鐵移動車輛。外傳工程車滑動是因為沒有拉手剎車，運安會強調不能太早下定論，還要進一步了解是人為因素或機械因素。

運安會主委楊宏智指出，今日上午11點先派第1批先遣小組，中午12點58分抵達現場附近，另有有部分調查官住花蓮、蘇澳，2、3、4批後來也陸續啟動，由於國5嚴重塞車，鐵道也剩單向，人要到現場很困難，調查人員得跟時間賽跑，所有人都是請空勤總隊支援，搭乘直升機到現場。

初步調查，事故列車8節車廂有376座位，現場車輪於鋼軌上的刮痕、水泥枕木被破壞、集電弓損壞、肇事工程車遺留車身與車門，都要等調查官標記、蒐證完成才能搬移。

至於工程車是否沒有拉手剎車，運安會還要進一步了解。楊宏智說，現場沒有看到天氣因素，但暗示會調查人為因素與機械因素，機械因素可能包括工程車的手剎車，是沒有拉、還是有拉但剎車系統不到位，都可以從車輛殘骸中做判斷。

揚說，目前重要的是蒐集影像，例如CCTV有哪些影響資料、有無旅客拍到事故畫面，運安會都會蒐集，同時下載列車的TCMS控制系統，釐清當時列車操作。旅客訪談部分，運安會將派出生還小組去到宜蘭、花蓮與旅客對接，了解事發經過。

楊宏智表示，運安會使用UAV無人機，出動最精銳工程人員做3D繪製。工程車與7、8車衝撞，工程車平常是什麼管理模式？人車不能入侵軌道，工地為什麼沒有圍籬？平常土石或其他人員會不會入侵軌道？各種因素都會用最嚴格標準調查，有安全問題就挑出來。

工程公司說工程車有拉手剎車，還有拿石頭擋住輪子，運安會強調還要調查，石頭擋是否是可以接受的方式也是個問題，抽絲剝繭要一層一層去看，改善建議會具體去防範事故再發生，調查才有意義，才對得起往生旅客。

(中時 )