美國經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）在去年新冠疫情爆發後，美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市，釋出史無前例的寬鬆政策下，不斷唱衰美元前景，甚至預估美元會崩跌35%。不過，隨著通膨率上揚，美國經濟復甦前景強勁，10年期美債殖利率衝破1年來水位，不少看空美元的避險基金認錯，至於美股是否有泡沫，且是否有可能泡滅，高盛則是樂觀看待。

羅奇與全球最大的對沖基金集團橋水投資公司（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）近年來相當看好大陸經濟前景，主要是美國預算赤字居高不下，債務泡沫堆到難以想像的程度，加上大陸經濟發展潛力巨大，看好有高收益的大陸國債表現。

然而，隨著美國10年期公債殖利率在2月底的美債拍賣表現不如預期，導致大量長天期美債遭到做空或拋售，美債殖利率因此陡升，加上通膨率的確持續上揚，美國聯準會最新的利率決策會議也提高年度通膨率與美債殖利率目標。

據ZeroHedge 報導，原本看空美元為市場大多數看法，但通常為避險基金等投機客的非商業交易者（non-commercial）截至上周，買超 103 億美元的美元部位，上上周也買進56 億美元。高盛認為，這是2018年6月以來，非商業交易者買進美元部位最大量。

美元軋空潮加劇，3 月 16 日為止當週，非商業交易者（non-commercial）淨買超 103 億美元美元部位，前一週也購入 56 億美元。高盛推算，這是 2018 年 6 月以來，非商業交易者單週的最高額美元淨買超。非商業交易者多為避險基金等投機客。

這幾周市場態度有極大轉變，澳盛亞洲研究主管 Khoon Goh拿出美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，指出槓桿基金對美元態度由空轉多，為2020年7月以來首次持有美元淨多單，投機客則是將美元淨空單大砍至134.0 億美元，創2020年9月以來最低。美元指數從年初以來上升2.2%，這稍高於10年期美債殖利率目標，讓投資人更青睞美元標的。

高盛策略師Peter Oppenheimer所帶領的分析團隊給出長達46頁最新研究報告，則是對於美股泡沫提出看法，認為民間部門投資槓桿率上升、儲蓄率下降等風險因素都還沒有出現，主要是目前市場的資金行情給予帶來未來變革的科技產業給於高估值所推升美股漲勢。

報告還提到，目前驅動市場成長的基本面相當強勁，這也都處於經濟循環早期階段，代表著市場離熊市與泡沫破滅還相當遠，但高估值也代表，對於這些科技股長期的投資回報率將會下降。

(中時新聞網)