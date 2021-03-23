造價接近「勃克級」神盾驅逐艦（Arleigh Burke class）2.5倍、最後僅建造3艘的美國海軍「朱瓦特級」驅逐艦（Zumwalt class），將在4月的演習中，擔當有人與無人機艦的指揮管制任務，驗證美國海軍的未來作戰概念。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）22日報導，為驗證美國海軍最新的「無人作戰架構」（Unmanned Campaign Framework），並探討未來最能提升艦隊殺傷力的要素，太平洋艦隊最複雜的「艦隊戰鬥難題」（Fleet Battle Problem）演習預計於4月展開，其中將由「朱瓦特級」驅逐艦的2號艦「曼索爾號」（DDG 1001），負責指揮參演的有人與無人機艦，進行長距離偵察與打擊任務。

海軍發言人皮特拉克上尉（Tim Pietrack）表示，參演的無人載具包括無人機群（Super Swarm）、「海獵人號」（Sea Hunter）和「海鷹號」（Sea Hawk）等2艘中排水量無人水面載具（MDUSV）、MQ-8B「火力偵察兵」（Fire Scout）無人機，以及MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機等，主要擔當偵察與反潛等任務。

由於擔心寶貴的納稅錢遭到浪費，美國國會持續要求更確實的無人機艦作戰概念，以及相關技術成熟度評估，才願意為美國海軍提供更多經費。而讓同樣隸屬於第1水面作戰研發戰隊（SURFDEVRON ONE）的「朱瓦特級」和無人水面艦（USV），與各式無人機共同參加「艦隊戰鬥難題」演習，就是完善相關概念的重要一步。

在美國海軍放棄先進火砲系統（AGS），並轉為關注與俄羅斯、中國大陸之間的艦隊作戰後，單艦造價高達42億美元（約新台幣1200億元）的「朱瓦特級」，便陷入定位不明的窘境。「美國海軍學會新聞網」指出，除了先前提及的「傳統快速打擊」極音速飛彈（CPS）和雷射武器外，若該級艦能在無人機艦指管領域找到另一片天，也能讓美國海軍鬆一口氣。

(中時新聞網)