星夢郵輪「探索夢號」近期在台船(2208)高雄廠完成船隻歲修，是台船第一次針對國際郵輪維修服務。

「探索夢號」的出自德國邁爾造船公司，服務年限已長達20年；因疫情關係今年該輪多在國內服務，進而於今年年初停泊高雄進行歲修工程。自「探索夢號」駛入台船百萬噸級造船大塢，為期數日的修繕作業，台船於期限內完成，開啟我國造船產業的新局。

2020年起受新冠肺炎影響，台船因應世界航運市場的不景氣，將既有的商船本業業務減量，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，國艦國造業務在公司努力爭取之下已達到60％，商船本業與海工事業各佔20％。

今年3月，新一代離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」舉行安龍典禮，此為台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能革命性主力風電工作船，除了是第一艘國產的風電工作船，更積極落實風電本土化政策。

國艦國造方面，國防部委由台船建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」預計明年交船，海巡署4000噸級巡防艦首艘嘉義艦即將交船，第二艘同型艦依建造日程順利進行。

台船指出，「探索夢號」的歲修完成，可證明台船累積40年船舶造修能量，除了原有的貨櫃輪、散裝貨輪等船隻建造能力外，近年跨足離岸風電工程、國艦國造服務，更多了一項頂級郵輪修繕服務，爭取未來更多發展的機會。

(時報資訊)