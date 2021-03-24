南投縣農會24日召開會員代表大會改選，選出理監事及上級代表，共計由54名會員代表選出15名理事、5名監事，及3名上級全國農會代表。理事共有21人登記，選出15席，監事則為6席爭5席，上級代表是同額情況，最後無特別懸念完成改選。

其中，現任南投縣農會理事長胡嘉宸兩屆任滿後，轉戰埔里農會理事長，順利當選；而常務監事洪明科挑戰全國農會會員代表，也如願當選，使得本屆縣農會呈現新人爭霸局面。

候聘總幹事人選僅曾明瑞一人，選情無變化。而在新科理監事選出後，將於4月1日召開理監事會推選理事長、常務監事及聘任總幹事等農會3巨頭，若無特殊情況，江林秉及陳文忠也可望成為新科理事長及常務監事。

投縣農會當選名單為理事：江林秉、莊清南、賴朝賢、林成璋、陳火順、邱振交、余有堃、廖文彬、賴見成、曾健賓、陳勝男、潘水山、陳永哲、陳正昇、陳萬紅。監事：陳文忠、陳其祥、廖文士、林允柏、林石城。上級全國農會代表：洪明科、陳文瑞及李鎗富。

(中時 )