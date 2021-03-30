電機大廠東元今天截止受理董事候選人名單，前常務董事、東元會長黃茂雄之子黃育仁提出3席董事、4席獨立董事候選人名單，正式宣告參與改選東元新任董事，和父親分庭抗禮，形成父子決戰場面。

值得注意的是，台積電前代理發言人、前企業訊息處資深處長孫又文入列黃育仁提出的獨立董事候選人之一。

東元5月25日將股東會將改選新任董事，其中獨立董事應選名額4席，董事應選名額7席，共計改選董事11 席。東元今天截止受理董事及獨立董事候選人提名。

黃育仁今天傍晚公布提名3席董事以及4席獨立董事候選人名單，其中董事候選人包括黃立聰、黃育仁、方頌仁；獨立董事候選人包括李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升。

另一方面，黃茂雄及東元董事會攜手大股東寶佳集團以及華新麗華共推11席的候選人名單尚未公布，內部人士透露黃茂雄一方暫無規劃公布董事候選人提名人選，預計下次東元召開董事會時再公布，最慢4月12日前揭曉。

東元創始股東聯合推舉黃育仁領導改革，而黃茂雄及董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華共推候選人，父子背後各擁支持。（編輯：黃國倫）1100329

(中央社)