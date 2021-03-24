F-16戰機虛擬空中纏鬥打群架

隨著人工智慧（AI）控制的F-16戰機聯手，一起對付敵機的系列虛擬測試進行，距離美國將AI帶入空中纏鬥的目標，又向前邁進了一步。

據《戰區》（The War Zone）網報導，這是美國國防高等研究計劃署（DARPA）「空戰進化」（ACE）專案第1階段的一部份。而其中的重心在於，探究AI和機器學習如何能幫忙實現空戰各方面的自動化。

國防高等研究計劃署最近宣布，「空戰進化」專案的第一階段已進行了一半，2月時，虛擬AI空中纏鬥就以「混戰1」（Scrimmage 1）的名稱，在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的應用物理實驗室（Applied Physics Laboratory，APL）進行。

據悉F-16組成的「藍軍」同心協力，在應用物理實驗室設計的虛擬環境下，打敗了未透露的敵方紅軍戰機。

據國防高等研究計劃署說，野心勃勃的「空戰進化」專案目標在於挑戰人機協同纏鬥，發展可信賴、可擴展，並由AI驅動的人類級自動化空戰系統。自從應用物理實驗室去年8月進行「阿爾法纏鬥試驗」（AlphaDogfight Trial）以來，2月是第一次進行AI纏鬥測試。

國防高等研究計劃署戰略技術辦公室（STO）專案經理賈佛塞克（Dan Javorsek）說，第1階段結束後最大的重心，就是準備在2021年底時，將虛擬小規模應用在實戰上。他指出，對多數AI演算法來說，要設法使這過渡到現實，是很重大的考驗。

他說，事實上，先前的努力對這類過渡來說是很脆弱的，因為某些對策可能太過依賴虛擬環境中的數位假象。而和「阿爾法纏鬥試驗」只有機砲相比，「混戰1」增加了針對較長程目標的虛擬飛彈。賈佛塞克說，增加更多武器選項，還有更多戰機，為虛擬作戰注入了許多動能，而這是「阿爾法纏鬥試驗」所做不到的。

(中時新聞網)