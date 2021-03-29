上證指數29日收升16點，連升兩日。滬深兩市成交合計升至人民幣（下同）7,578億元。
上證指數早盤跌8點或0.25％，低見3,409點，隨後回穩，高見3,449點，升31點或0.92％，收盤報3,435點，升16點或0.5％，成交3,279.44億元。
深成指低見13,684點，跌85點或0.62％，其後止跌回升，高見13 ,895點，升125點或0.91％，收市報13,771點，微升1點或0.01％，成交4,298.77億元。
滬深300指數報5,046點，升8點或0.18％；創業板指數報2,733點，跌11點或0.42％。
各類股個別發展，煤炭股升近4％；石油股升逾2％；水泥、電力股升逾1％；化工、鋼鐵股走穩；房地產、有色金屬、金融股偏弱。
中國財政部公布，今年首兩個月國有企業利潤總額5,489.4億元，年增長1.5倍。國家統計局27日公布，今年首兩個月，全國規模以上工業企業利潤總額11,140.1億元，增長1.79倍。
(工商 )
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