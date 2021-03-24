1架巴基斯坦空軍的Il-76運輸機，飛抵達北非奈及利亞的馬庫爾迪空軍基地(Makurdi AFB)，奈及利亞空軍司令特別到場迎接，因為它運送著第1架JF-17戰鬥機，將可大幅提升奈國的空軍實力。

防衛世界(Defense World)報導，奈及利亞於2020年7月宣布，將購買3架JF-17「雷電」(大陸稱為FC-1 梟龍)，作為「空軍革新計畫-22架新飛機」的一部分，除了3架噴射戰機以外，奈及利亞還將購買12架巴西航空A-29「超級大嘴鳥」攻擊機(Super Tucano)和一架俄國Mi-171E通用運輸直升機。

奈及利亞的首架JF-17，此時還在巴基斯坦。(圖/巴斯基坦航空)

與多數非洲國家類似，奈及利亞的軍事裝備數量少也老舊，在此之前的空軍主力是8架殲7M戰機，這是中國大陸成都飛機的MiG-21仿製版。

購買沒有正式合約，但是據說外界普遍說法，JF-17的單機成本為4000萬美元，是目前國際市場上最廉價的4代機之一，比它便宜的戰機就只有在教練/戰鬥機上挑選了，比如KAI-洛馬的FA-50。

據巴基斯坦政府的經濟協調委員會（ECC）透透的說法，3架JF-17含武器的總價格是1.843億美元。

(中時新聞網)