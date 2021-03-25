H＆M集團發表聲明抵制新疆生產服裝，引發大陸國產品牌或將趁機崛起的聯想，今天在陸港中的中資服裝紡織、運動概念股齊漲，南山智尚、美邦服飾、日播時尚、欣賀股份等多股漲停，海瀾之家、七匹狼、新賽股份、浪莎股份等多股跟漲。

H＆M集團發表不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品、原材料的聲明。隨後，多款手機應用商店下架H＆M商城APP，包括VIVO、華為手機應用商店等。淘寶、京東、拼多多等電商平台也已下架H＆M相關產品。

對此，中信證券研報指出，倘若相關國際品牌拒不悔改，將對其在中國市場銷售產生較大負面影響，同時該事件還將對行業格局和產業鏈上市公司產生較大影響。

該研報指出，事件明確有利優秀大陸國產服裝品牌，持續關注H＆M事件進展及社會輿論走向，把握國產品牌的崛起機會。

中信看好休閒服飾領域如利好海瀾之家、森馬等休閒品、URBANREVIVO等中國本土快時尚品牌將進一步提速發展，同時看好SHEIN等中國品牌在全球市場表現。

運動服飾領域則有利安踏、李寧、特步等大陸國產龍頭運動服飾品牌。H＆M事件爆出的第一時間，安踏即官宣退出BCI組織。

(旺報 )