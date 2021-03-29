最近大陸新疆棉議題越滾越大，就是因為去年H&M的一份「停用新疆棉花」聲明引發大陸網友強烈不滿，抵制風潮不斷延燒，兩岸40多位藝人更相繼表態，與相關品牌做切割，其中也包含了許多台灣藝人。《中時新聞網》實際走上街頭訪問民眾，對於藝人大戰品牌有什麼看法?

羅志祥表態支持新疆棉，很糟民眾吐槽:想趁這波話題翻身?(圖/本報資料照)

問起關於兩岸藝人力挺新疆棉的心態，多數民眾認為「錢的因素」比較大，畢竟身在大陸賺錢，若不做好切割很可能被封殺。不過有人認為，也許是經紀公司要求藝人這麼做，私下很為難。其中小豬羅志祥更特別被點名，認為他在微博上力挺新疆棉的舉動，是想趁機洗白過去的黑歷史，可以說是翻身的大好機會。也有民眾指出，過去許多台灣藝人在外發展，同樣面臨類似「選邊站」的問題，因此這次事件一爆發，各個宛如驚弓之鳥第一時間表態切割。

新疆棉農是否遭遇人權問題，官方並未透明化解釋，對此民眾持保留態度看待。(圖/本報資料照)

另外更有民眾質疑，新疆棉是否真的為「血棉花」，這一切會不會只是美國操弄貿易戰的其中一環?另外也有民眾提出，假如因為這次的品牌抵制新疆棉花，造成棉農生計受影響，相信是許多人不樂見的，加上並未親眼所見，恐怕也不清楚正確資訊為何。也有人認為，站在企業的角度，也許有他們的考量，才會抵制新疆棉，這樣很可能就成為一種利用「人權議題」操作的手段，畢竟大陸算是紡織業重地，也有人口優勢，怎可能輕易放掉這塊大餅。

究竟這次新疆棉事件，對於台灣民眾是否有影響?大多數人表示，這並不影響購買衣服的選擇，只要衣服好穿，就算含有新疆棉還是願意購買，並未特別在意又或是抵制，而對於前陣子大陸民眾瘋搶打折運動品牌的行為，人們只覺得這是人之常情，就算口口聲聲說要抵制，以一般人的心態，遇到便宜的東西還是會買。

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(中時新聞網)