全球數個知名品牌因拒絕使用新疆棉花，遭到大陸民眾抵制，釀成全球性風暴。風頭上的瑞典時尚品牌H&M發表聲明，表示將面對挑戰並找出解決方案，但執行長在面對媒體追問時卻選擇沉默，顯得左右為難。在東西方意識形態之爭、美中激烈競爭大環境下，跨國企業如何持盈保泰，成為新時代課題。

對政治問題保持中立

大陸民眾這次抵制行動，恐怕不能僅僅以民族主義、政治正確來解釋。因為西方的指控，在大陸民眾看來是無中生有，新疆棉花已普遍實現機械化作業，並不存在制度性奴工問題；新疆人口不減反增，更不存在所謂種族滅絕問題。大陸外交部曾公布一段影片，前美國國務卿鮑威爾辦公室主任、前陸軍上校威爾克森在演講中談到，「中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是製造中國內部的動盪。與維吾爾族人一起刺激北京，無需外力，直接從內部搞垮大陸。」

在大陸看來，新疆棉花事件是西方蓄意汙名化大陸、藉機挑起事端，有如當年伊拉克大規模毀滅性武器事件翻版。中美對抗深化中，布局大陸市場的跨國企業，該如何避免引火燒身？

首先，要瞭解大陸國情。跨國公司對中國的政治經濟社會狀況，要做到尊重真相，避免以西方視角俯視大陸。譬如，大陸扶貧制度已有一定成效，少數民族政策有自己的價值觀基礎等，對事實應眼見為實，對價值觀問題，既然進入大陸市場，自然應尊重，對中共創造性解決全球普遍性問題的政策與行動，給世界帶來的積極意義，也應該承認。H&M被大陸網友引申為荒（H）謬（M），就是指其在沒有瞭解實情的情況下跟風抵制新疆棉花，卻為自己帶來不可估量的損失。

第二，政治中立。如果無法瞭解事實全貌，至少盡量保持政治中立。在大國博弈白熱化的今天，企業一不小心就很容易被捲入鬥爭漩渦，淪為棋子、工具，而成為地緣政治矛盾的犧牲品，對政治問題要盡可能中立。

其三，專注提升服務品質。大陸消費紅利在十四五時期將繼續釋放，大陸市場對外開放政策亦沒有改變，大陸總理李克強近日考察江蘇時強調，要立足連通國內、國際大市場，進一步擴大開放，在拓展合作中維護產業鏈、供應鏈穩定。大陸珍惜、保護外資的態度是明確的，跨國企業專注於服務消費者，將獲得更大的市場潛力。

維護全球產業鏈穩定

無論是企業還是國家，保持獨立判斷都是必要的。新疆棉花風波中，西方國家的態度也不完全一致。德國總理梅克爾近日在歐盟例行視訊峰會會後記者會上表示，「我們早已知道中國是競爭者，但同時我們還要考慮，怎樣將價值觀和利益結合起來，產生一個歐洲對華政策。我們與美國有很多共同之處，但並非完全相同，這是非常明確的。」新加坡總理李顯龍也說過，「我們希望看到的是，中國的繁榮、發展和國力增長受到世界其他國家歡迎。這些國家將此視為共同繁榮、共同生活在一個穩定世界中的機會。」

西方此次針對新疆打出人權牌，不會對大陸造成致命性打擊。一是美國的信譽並非沒有瑕疵，小布希總統時代認定伊拉克擁有大規模毀滅性武器，占領伊拉克後卻查無此事，所謂「血棉花」、新疆「種族滅絕」事實究竟如何，仍待更多證據證實，其定義與認知是否一致也有疑慮。二是大陸開始「平視外交」後，不會對西方示弱，爭議可望繼續纏鬥一段時間。但另一方面，以大陸消費者對全球知名品牌的癡迷程度，與大陸日益提高的生活品味和消費能力，抵制行動可以持續多久、能產生多大殺傷力？也非常可疑。

中美競爭鬥而不破，終究還是會回到良性競爭軌道，維護全球產業鏈的穩定，是雙方共同的利益。這提醒了在海外及大陸求生存發展的台灣企業：在中美大國競爭關鍵階段要懂得持盈保泰。