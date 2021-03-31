新疆棉抵制風暴藏內幕？ 小豬羅志祥遭點名：想趁機洗白

「新疆血棉花」消息，最早出自澳洲女記者Vicky Xiuzhong Xu。（圖／翻攝自《中視》）

中研院副研究員、新疆史學者吳啟訥。（圖／翻攝自《中視》）

H&M一份「停用新疆棉花」聲明爆發「血棉花」爭議，引發大陸網友強烈不滿，抵制風潮不斷延燒。中研院副研究員、新疆史學者吳啟訥表示，最早報導這則新聞的女記者根本就沒去過新疆，所謂「血棉花」基本上出自她的想像，而且她的論點，也令人感到「非常跳躍」。國民黨立委鄭麗文則認為，此事件是至今無任何證據、以訛傳訛，顯然延續美國前總統川普所帶起的亞洲歧視浪潮，就跟西方世界刻意認定新冠肺炎是「武漢肺炎」一樣。

《中視》政論節目〈庶民大頭家〉30日指出，「新疆血棉花」報導最早出自澳洲女記者Vicky Xiuzhong Xu，文中指控「數以萬計新疆人被大陸政府強迫勞動」，為NIKE、H&M等國際品牌工作。中研院近代史研究所副研究員吳啟訥接受訪問表示：「她（指該爆料記者）是沒去過，所以她的這些指控，基本上出自她的想像。兩個月期間（指採棉花）可以拿到1萬多元人民幣、2萬人民幣的這種報酬，那麼手工採收是不就可以直接推論到，這是『強迫勞工』？我想這是非常大的跳躍。」

節目主持人哈遠儀也質疑，新疆其實是一個有很多外國投資工廠，也對外開放觀光的地方，每個月大多都會有數十萬的海外人士進出，若近年真有種族滅絕發生的話，怎會由一位完全沒去過新疆的女記者來寫出報導？

對此，鄭麗文表示，此事件已呈現一種「惡性循環」的發展，她認為其實是一種「雙輸」的局面，西方世界不該再透過成見跟原有的歧視，去惡意醜化任何在大陸可能發生的事情；如果是事實，就針對事實去討論、就事論事，否則最後就會變成「信者恆信，不信者恆不信」。

鄭麗文強調，近幾年來尤其因為「川普現象」，西方媒體的公信力已遭到極大質疑，甚至連他們自己選出來的總統，都質疑他們自己的主流媒體是假的；而他們美國人自己選出來的美國總統，所相信的一些媒體，尤其是網路媒體，也被質疑是其主動在帶風向、帶假消息，這使得過去大家所相信的像《CNN》、《紐約時報》，這些不容質疑的老牌媒體，現在開始都彷彿有所動搖了。

鄭麗文更痛批，新疆到底有沒有集體的、「血棉花」式的勞動，既沒有證據、沒有畫面也沒有任何實際的證據，就這樣以訛傳訛，就跟說新冠肺炎就是「武漢肺炎」一樣，這些東西已經在海外尤其是美國，掀起了亞洲歧視的浪潮，這都是非常不好的。日前美國總統拜登宣布「不能再歧視亞裔人士」，一位資深的亞裔女記者自己邊報導就邊哽咽，她是土生土長的美國人卻只因為黃皮膚，長期以來卻遭受難以忍受的歧視，這種過去帝國主義的優越感，對我們整個文明的發展都是非常、非常倒退的。

(中時新聞網)