台鐵太魯閣2日發生嚴重出軌意外，各界檢討聲浪不斷，律師呂秋遠也針對此次事故到底跟台鐵有沒有關係、嫌犯涉嫌的罪名是什麼……等10大疑點一一解答。至於交通部長林佳龍是否該下台負責，他表示，下台負責只是一種態度，沒有意義，「如果跟部長有關，應該要判刑，而不只是下台吧？」

針對此次太魯閣事故，呂秋遠昨（5）日在臉書分享自身想法，首先，這次的事故到底跟台鐵有沒有關係？他表示，目前還不知道，要等運安會與地檢署蒐集事證後才能進一步做判斷。第二，嫌犯涉嫌的罪名是什麼？判刑可能會多久？他判斷，就目前的事證來看，嫌犯可能涉嫌過失致死，最重本刑是5年，未來隨著調查其他事證以後，如果有其他可能的罪名，會從中選擇比較重的罪名判決。

第三，目前嫌犯已經羈押，但為什麼先前可以50萬元交保？呂秋遠解釋，所謂羈押是「暫時」把嫌疑犯關起來，並不是判刑的意思，根據刑事訴訟法的羈押要件，必須符合犯罪嫌疑重大，而有可能串供、有可能逃亡、犯重罪三種情況之一者，才可以羈押。他指出，先前地院法官認為被告並沒有串供的情況，也不是居無定所，逃亡的可能不高，又不是最輕3年以上的重罪，所以只以50萬元交保；但高等法院認為原來的決定考慮不周全，所以撤銷後交給其他法官審理，後來認為還是有可能串供或逃亡，才決定羈押。

李義祥日前交保後走出地院，包包遮臉不發一語。（資料照／羅亦晽攝）

第四，未來民事求償會由誰來承擔？呂秋遠說，台鐵目前對乘客有契約責任，必須依契約給予補償，受傷的乘客與死者家屬也可以對東新營造、義祥工業社與被告李義祥求償。

第五，台灣的公共安全是不是存在系統性風險？呂秋遠表示，台灣人在公共安全的立法上，要求當然很高，但是實際運作上卻不是如此，各行各業也都會有一些人存在便宜行事的心態，如果說不嚴謹的日常生活態度，稱之為系統性風險，當然會有一些公共安全意外來自於此，要降低風險，就要看我們是不是願意調整這種心態，這是需要成本與教育的，也可能要從自己身上做起。

台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成重大傷亡。（資料照／趙雙傑攝）

至於究責部分，呂秋遠羅列的第八個疑問指出，這次災難，政府為什麼不出面負責？他說，這次事件當然是人禍，但政府必須負責的層次應該到哪裡，政治或道德責任就是見仁見智的問題，且負責的意義是什麼？事實上，在找出真正的原因前，下台負責只是一種態度，但沒有意義，如果根本就與部長無關，為什麼要辭職？如果跟部長有關，應該要判刑，而不只是下台吧？

此外，針對「台鐵為什麼不進行公司化呢？」「台鐵為什麼不進行民營化呢？」「政府為什麼要設立募款帳戶？」「我們還能做什麼？」呂秋遠也都一一發表自己的看法，並呼籲，我們都愛這塊土地，但請讓自己熱情助人、冷靜思考，台灣未來才能更好。

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(中時新聞網)