基於中華民國（台灣）與捷克共和國防疫夥伴合作，兩國公衛專家昨天進行防疫線上論壇，就台捷的防疫作法、抗疫經驗等進行深入交流。前副總統陳建仁應邀主持台捷防疫論壇的總結討論，提供決策應處意見，深化兩國專家在醫衛與抗疫領域的專業合作。

線上論壇由國家衛生研究院梁賡義院長與捷克參議院科學、教育及人權委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）共同主持開幕，雙方衛生福利部官員及防疫專家、學者熱絡交流，探討防疫政策、疫苗研發、臨床醫療等領域議題。會議並由陳前副總統主持總結討論，分享台灣從SARS疫情蛻練的抗疫經驗，強調國際合作是成功控制疫情的關鍵。

曾任捷克社會科學院院長的德拉霍斯主席則高度讚揚台灣的防疫成果，感謝我國政府與人民曾捐贈口罩、呼吸器、口罩機等防疫物資及設備協助捷克抗疫，並推崇台灣公衛防疫無論在政策面或臨床面有多處值得學習。與會專家認為，目前歐洲疫情仍然嚴峻，捷克的防疫策略考量與觀察也有助精進我國防疫作為，而台捷雙方攜手抗疫的交流合作更展現兩國團結夥伴情誼。

台灣與捷克在去年4月1日發表「台捷防疫合作聯合聲明」，在此合作架構下，兩國共同致力防疫科技研發、防疫物資與設備提供、防疫資訊與經驗分享等。此是上年8月捷克參議長韋德齊(Miloš Vystrčil)率團到台灣進行歷史性訪問的另一項重大成果，我方將持續深化台捷全面性的民主夥伴關係，擴大實質領域的互惠交流與合作。

(中時 )