立院財政委員會25日舉辦「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」公聽會，財稅學者、不動產學者如台北商業大學財稅系教授黃耀輝、清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚、政治大學財政學系教授羅光達皆贊同政府推動房地合一稅2.0，但黃耀輝、張金鶚認為應施行囤房稅、達到多管齊下效果。

黃耀輝、張金鶚皆指出，政府推動房地合一稅修正立意固然良好，但應該要搭配囤房稅雙管齊下，才能有效抑制炒房。羅光達則表示，囤房稅還是有囤房定義、政策目的、區域差異等因素要考慮，應審慎研議較佳。

黃耀輝認為，財政部2014年就訂定自住定義為個人、配偶、未成年子女合計三戶內享有自住優惠，也就是第四戶以上才是囤房，該定義已經相當寬鬆。他也主張，囤房者利用自身經濟優勢排擠弱勢者人權，若還能享有跟單一自住者一樣的房屋稅率、實違天理。

黃耀輝指出，目前地方雖可做囤房稅，但遲遲未落實，財政部應訂定獎勵地方提高稅基誘因，否則囤房者從2013年27萬人持有140萬戶房屋，逐年提升到2019年32萬人持有164萬戶房屋，依照內政部統計，自然人囤房族平均持有5.5戶房屋、法人囤房族平均持有25.4戶房屋，顯見囤房亂象已逐步惡化。

張金鶚則表示，政府應盡快通過房地合一稅2.0，但囤房稅也要盡快推動，依照「清華安富金融工程研究中心」研究結果顯示，若施行囤房稅，六都房價平均每月漲幅從實施前的14.29％到實施後的7.48％，在交易量上，六都交易量平均每月跌幅從實施前的14.97％到實施後的21.49％。

羅光達認為，房地合一稅2.0政策目的明確，就是打擊短期投機炒房、同步納入法人、預售屋等。但是囤房稅政策目標較不明確，若要增加持有成本、進而迫使囤房者釋出空屋，但多屋不代表是空屋，也有可能出租，那到底要課空屋稅還是囤房稅較合適。

針對區域差異，羅光達也指出，若部分地區本身是房屋供給大於需求，課徵囤房稅、提高持有成本確實可以釋出更多空屋。

但如果是需求大於供給地區，可能會出現兩種情況：一、若釋出房屋後轉為供給大於需求，可發揮政策效果。二、如果釋出房屋後需求仍大於供給，可能有租稅轉嫁情況。

(工商 )