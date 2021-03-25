2021年3月25日 — 戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式宣佈，將於四月推出一系列宇宙主題相關活動，包括全新的戰車遠征活動：紅色星球行動，「燃燒遊戲」與「地心引力」模式也將短暫重返遊戲，準備好帶領玩家飛往外太空宇宙！

四月為《戰車世界：閃擊戰》的「宇宙月」，4月1日至4月30日將推出一系列宇宙相關活動，率先登場的為戰車遠征活動：紅色星球行動活動，一款1:32等比的改良版VI階Cromwell B中型戰車的複製品，將以秒數15公尺的速度發射到平流層中，在地球上方24公里成功著陸，為此活動的特殊獎勵！

除了紅色星球行動之外，還有以下一系列的宇宙活動等著玩家去體驗：

•Galaxy Riches活動：3月26日至4月5日，玩家有機會獲得特殊的遊戲內物品，這些物品可以用來兌換銀幣、助推器、證書以及加值帳號天數。

•「燃燒遊戲」模式將於3月31日至4月4日重返遊戲，玩家千萬別錯過。

•Sheridan 火箭比賽將於4月9日隆重登場，並將持續到4月16日，讓尚未獲得Sheridan導彈戰車的玩家能盡情的駕駛！

•作為壓軸，廣受好評的「地心引力」遊戲模式將於4月12日至4月18日短暫重返遊戲，並將推出一項新功能，讓戰車能夠跳到空中，並於空中行駛。

《戰車世界：閃擊戰》產品發行總監Natallia Pershyts表示：「四月是《戰車世界：閃擊戰》傳統的「宇宙月」，我們鼓勵玩做一些特別的嘗試，挑戰極限，讓自己沉浸於無與倫比、超越想像的體驗。這次我們準備了一系列特別活動，希望每位玩家都能找到自己的最愛！」

(科技)