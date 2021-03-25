F-35B測試25mm「GAU-22」機砲莢艙

美國海軍陸戰隊說，1架F-35B戰機12日在夜間進行近空支援訓練時，從機腹機砲莢艙發射25mm砲彈，但砲彈出膛後，卻瞬間發生爆炸，導致機腹嚴重受損，造成損失達250萬美元（約7122台幣）的A級事故。

據《軍事網》（Military.com）與《戰區》（The War Zone）網24日報導，事故發生在亞歷桑那州猶馬試驗場（Yuma Range Complex）。而戰機駕駛並未受傷，並安全將戰機開回基地。

A Marine F-35B fighter jet accidentally shot itself with its own gun pod:https://t.co/7m5Z1WZbc7 — The War Zone (@thewarzonewire) March 24, 2021

(中時新聞網)