美國海軍陸戰隊說，1架F-35B戰機12日在夜間進行近空支援訓練時，從機腹機砲莢艙發射25mm砲彈，但砲彈出膛後，卻瞬間發生爆炸，導致機腹嚴重受損，造成損失達250萬美元（約7122台幣）的A級事故。
據《軍事網》（Military.com）與《戰區》（The War Zone）網24日報導，事故發生在亞歷桑那州猶馬試驗場（Yuma Range Complex）。而戰機駕駛並未受傷，並安全將戰機開回基地。
(中時新聞網)
美國海軍陸戰隊說，1架F-35B戰機12日在夜間進行近空支援訓練時，從機腹機砲莢艙發射25mm砲彈，但砲彈出膛後，卻瞬間發生爆炸，導致機腹嚴重受損，造成損失達250萬美元（約7122台幣）的A級事故。
據《軍事網》（Military.com）與《戰區》（The War Zone）網24日報導，事故發生在亞歷桑那州猶馬試驗場（Yuma Range Complex）。而戰機駕駛並未受傷，並安全將戰機開回基地。
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