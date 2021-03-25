軍事新聞網站「Military.com」報導，11名德州國民兵在運送新冠肺炎（COVID-19）疫苗時，遭一名武裝槍手攔截，所幸他稍後遭到警方逮捕，並未造成任何人員傷亡。當地警方表示，這名男子的精神狀態不甚穩定。

根據報導，當時3輛德州國民兵的廂型車正執行疫苗運送任務，但一名66歲的亞利桑那州男子哈里斯（Larry Harris），卻自一座休息站起，駕車追逐國民兵們達16公里，且中途多次試圖將國民兵車輛逼出道路，最後甚至逆向衝至其面前，迫使國民兵車輛停車。

哈里斯下車並舉起柯特1911（Colt 1911）手槍，宣稱自己是一名警探（Detective），並指控國民兵們綁架了1名女子和1名孩童。由於國民兵於執行運送疫苗等民事支援任務時大多不攜帶武器，因此情勢一度「十分危險」，所幸德州艾達盧（Idalou）警方及時趕到現場，並將哈里斯逮捕，無人受傷。

哈里斯被控冒充公務員、非法持有武器、干預德州武裝力量、以及持致命武器的加重攻擊罪等罪嫌，未來更可能面臨聯邦指控，現在被關押於拉巴克郡（Lubbock County）拘留中心。目前仍不清楚哈里斯是否正接受精神疾病的治療，不過艾達盧警察局長威廉斯（Eric Williams）表示，他被捕時的精神狀態不太穩定。

「Military.com」指出，目前美國約有3.1萬國民兵正執行防疫相關任務，包括為不適合出門者分發食物，以及協助檢疫、運送疫苗等，希望達成拜登政府在7月4日美國國慶日前，讓美國恢復「相對正常生活」的目標。

(中時新聞網)