家住頭份市的林姓男子，25日偕同陳姓友人爬獅頭山舊古道，卻因路況不熟悉，在下山時迷路，頭份警分局田美所警方接獲陳某報案求救，並通報南庄消防分隊共同入山搜尋2個小時後，在古道找到林某，安全護送下山。
頭份分局田美派出所是在25日晚間20時50分許接獲陳姓男子報案指稱，林姓友人攀爬南庄鄉獅頭山舊古道迷路，請求警方協助援救，警員賴致寧立即前往與陳某會合後，登上獅頭山靈骨塔上方尋找林某，發現周邊樹木繁密，雜草叢生，無路可入，經詢問獅頭山勸化堂人員，瞭解該處地形後，決定繞道由獅山村16鄰附近進入，結果員警進入後，卻又發現現場為陡坡、懸崖，無攀爬工具不能執行搜救，警方遂通知南庄消防分隊趕來支援。
經警消人員近2小時搜尋後，於深夜23時在獅頭山舊古道附近尋獲66歲的林某，經檢視身體狀況良好，由警消人員護送，於26日凌晨1時40分順利下山，交由友人載送返家。
據警方調查，林某與陳姓友人於25日攀登獅頭山古道，下山時，因林男腳程較慢，陳男先行下山到獅頭山舊古道起點等待，結果等至17時30分，都未見林某人影，陳打電話聯絡，林某表示因不熟悉路徑而迷路，無法下山，陳某一度走進古道搜尋未果，見天色已暗，山區氣溫驟降，唯恐友人發生意外，才向警方求援。
(中時 )
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