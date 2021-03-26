頭份警分局田美所員警與南庄消防分隊聯手搜尋林姓登山客護送下山。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住頭份市的林姓男子，25日偕同陳姓友人爬獅頭山舊古道，卻因路況不熟悉，在下山時迷路，頭份警分局田美所警方接獲陳某報案求救，並通報南庄消防分隊共同入山搜尋2個小時後，在古道找到林某，安全護送下山。

頭份分局田美派出所是在25日晚間20時50分許接獲陳姓男子報案指稱，林姓友人攀爬南庄鄉獅頭山舊古道迷路，請求警方協助援救，警員賴致寧立即前往與陳某會合後，登上獅頭山靈骨塔上方尋找林某，發現周邊樹木繁密，雜草叢生，無路可入，經詢問獅頭山勸化堂人員，瞭解該處地形後，決定繞道由獅山村16鄰附近進入，結果員警進入後，卻又發現現場為陡坡、懸崖，無攀爬工具不能執行搜救，警方遂通知南庄消防分隊趕來支援。

經警消人員近2小時搜尋後，於深夜23時在獅頭山舊古道附近尋獲66歲的林某，經檢視身體狀況良好，由警消人員護送，於26日凌晨1時40分順利下山，交由友人載送返家。

據警方調查，林某與陳姓友人於25日攀登獅頭山古道，下山時，因林男腳程較慢，陳男先行下山到獅頭山舊古道起點等待，結果等至17時30分，都未見林某人影，陳打電話聯絡，林某表示因不熟悉路徑而迷路，無法下山，陳某一度走進古道搜尋未果，見天色已暗，山區氣溫驟降，唯恐友人發生意外，才向警方求援。

(中時 )