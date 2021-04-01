美國總統拜登（Joe Biden）公布了其2兆美元基礎設施計劃的細節之後，10年期美國國債殖利率在周四上午下跌，但仍高於1.71％。

美國東部標準時間上午4:30，基準的10年期美國國債的殖利率跌至1.718％、30年期美國國債的殖利率跌至2.386％、5年期國債跌至0.935。

拜登在周三晚上公佈了基礎設施和經濟復甦計劃。拜登的計劃包括在交通，寬頻和經濟適用房方面的支出。

自本周初觸及14個月高峰以來，10年期美國國債殖利率有所回落。由於對通貨膨脹的擔憂，近幾周來10年期國債殖利率迅速上升，而年初時還不到1％。

儘管市場擔憂，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，如果央行想要幫助實現充分就業，它將讓通貨膨脹加劇。

Daiwa Capital Markets America的首席經濟學家邁克爾·莫蘭（Michael Moran）週四對CNBC的「Squakk Box Europe」節目表示，他相信聯準會將繼續為殖利率上升「提供一些基礎」。因此，莫蘭認為聯準會將繼續其當前的量化寬鬆計劃，然後「從明年開始縮減規模」。

(中時新聞網)