美國電商龍頭亞馬遜，曾被總統拜登點名鑽漏洞避稅，蟬聯全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯6日發表公開聲明，支持拜登政府上月底公布的2兆多美元基建計畫，對於拜登擬調高企業稅籌財源舉雙手贊成。

貝佐斯周二發聲明寫道：「我們支持拜登政府大膽投資在美國基礎建設，民主共和兩黨過去都力挺基建，是時候合作讓計畫成真，我們認清到該投資需要各方讓步。」他強調，亞馬遜「贊成提高企業稅」。

白宮為替2.3兆美元基建方案籌錢，打算將被前朝川普政府砍到21％的企業稅率上調至28％。商界人士大多警告政府針對企業加稅的做法，恐不利正在擺脫疫情復甦的美國經濟，但貝佐斯逆勢表達支持立場。

準備在今年下半交出執行長棒子的貝佐斯，公開擁護拜登調高企業稅頗令外界吃驚，亞馬遜與拜登曾因企業稅問題結下樑子。

當過歐巴馬總統副手的拜登，2019年斥責電商巨頭亞馬遜，利用稅務優惠漏洞少繳很多企業所得稅。當時亞馬遜反擊宣稱，他們該繳的稅一毛都沒少，自2016年來支付26億美元企業稅。 去年還是總統候選人的拜登，砲口對準美國企業巨擘時再次槓上亞馬遜，他呼籲亞馬遜該「開始繳稅了」。亞馬遜則重申公司遵守所有生效的稅法。

亞馬遜與主張對大企業課重稅的麻州參議員華倫（Elizabeth Warren），也有一番言詞交鋒。華倫上月發推文指責：「像亞馬遜這類大企業，向股東展示亮麗的財報，卻鑽漏洞及利用避稅天堂逃稅，繳得稅幾乎等於零，那不合理。」

亞馬遜推文反嗆華倫，「是你們制定的稅法，我們只是乖乖遵守。如果你不喜歡自己制定的法律，就想盡辦法改了它。」亞馬遜告訴華倫，2020年該公司繳了17億美元聯邦稅，該年亞馬遜的淨利是213億美元。

其實支持拜登政府上調企業稅的不光只有貝佐斯。全球最大資產管理公司貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）指出，撤銷川普時代的減稅政策不僅不會傷經濟，對成長其實有正面助益。

(工商 )