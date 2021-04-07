美國總統拜登周二將所有美國成年人都具有接種新冠肺炎疫苖資格的目標提前至4月19日，但也警告隨著新變種病毒傳播，在防疫上「我們仍處於生死攸關的競賽中」。

拜登已指示各州在4月19日之前，將疫苗接種資格擴大到18歲以上人口，較他先前宣布的5月1日期限提前了兩周。目前美國尚未批准16歲以下兒童接種新冠疫苗，但相關試驗已在進行中。

美國大多數州已經宣布，在新設定的目標之前，就會開放所有成年人接種新冠疫苗。

拜登在白宮表示：「我們現在要做的，是決定在4、5和6月，在7月4日國慶日到來之前，我們要挽救多少人或失去多少人」。

他表示，超過8成的教師和學校職員已至少接種過一劑疫苗，但變種病毒正在蔓延，並導致確診數升高，「我們尚未抵達終點，仍有許多工作要做，我們仍然處於生死攸關的競賽中」。

拜登宣布在4月19日之前，每個18歲以上的美國成年人都有資格接種疫苗。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示，拜登的宣告就是向大眾確認全美所有人都有資格，這表示美國人不再需要向州與地方網站查詢是否符合接種資格。

拜登周二表示:「再也沒有令人困惑的規則了」。

他在1月上任後便立下任職百日內（於4月底）完成1億劑疫苖接種的目標，但現在這個目標已提高1倍至2億劑。

新冠肺炎在美國已經造成超過55.5萬人死亡，是世界上染疫死亡人數最多的國家。不過目前美國已經接種逾1.67億劑疫苗，約4成美國人至少接種過一劑疫苖，該比例也遠超過其他大多數國家。

(時報資訊)