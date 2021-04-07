今年以來美債殖利率波動加大，導致對利率走向高度敏感的債券資金動能趨緩，唯投資級企業債吸金動能最穩定，上周淨流入50.52億美元，不僅連續吸金周數推進至第3周，僅今年首季累計淨流入金額便高達874億美元。至於高收益債券基金同樣也已連三周獲國際資金青睞，上周再流入30.04億美元，創下去年11月中旬以來(近20周)的最大單周淨流入金額。

摩根環球高收益債券型產品經理劉奕伶表示，受惠於貨幣政策及財政措施持續，疫苗加速施打，第二季全球經濟有望再升溫，即使短線通膨年增率高於2%，預計美國聯準會對通膨短線上升將保持耐心態度，也不會急於升息，而是透過貨幣政策操作，讓實質美國公債殖利率落在0%附近，預估美國10年期公債殖利率年底上緣可能到2%以上，當美國公債殖利率攀升至前述區間，往往會提升美國債券對投資人的吸引力，尤其吸引海外資金流入，在美國債券需求面提供支撐。

劉奕伶指出，利率向上期間，利率敏感度低(短存續期間)的信用債券將相對其他券種有表現機會，因此現階段最看好高收益債券，此外，隨著全球景氣穩定向上，企業將繼續保持健康的資產負債表，並產生穩定的現金流，而且也有能力繼續以低利率再融資及延長債務到期日，這將使高收益債違約風險降低。高收益債券今年違約率有望持續下降至去年的一半水準，這將使信用利差不至攀升。不過，預期未來報酬將以孳息收入為主。

(時報資訊)