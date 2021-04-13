國際板債券提前贖回危機解除，但發行量也跟著萎縮。金管會13日公布，今年首季國際板提前贖回檔數共35檔、金額64.23億美元（約合新台幣1,828億元），比去年各少36％與68％，贖回量減少也影響國際板新發行量，首季共75檔新發行，金額164.54億元，金額衰退15.9％。

若此趨勢持續到年底，則2021年國際板債券發行量恐難再創新高。

2020年全球爆發新冠肺炎，各國央行競相降息，加速國際板債券提早贖回，去年全年共159檔債券提早贖回，金額共458.48億美元，即有逾新台幣1.3兆元的債券，被發行人提早收回，造成壽險業手中高利率債券大量減少，固定收益率亦跟著下降，且手中現金大增，無處去化，出現投資危機。

去年本來可提早贖回的債券檔數就多，加上降息更加大發行者提早贖回的決心，但因為利率極低，且壽險業者滿手現金要去化，所以債券發行者提早贖回債券後，又會再新發利率較低的新債券，因此2020年共有195檔新國際板債券發行，金額共601.56億美元，無論檔數及金額都創史上新高。

金管會公布，今年3月國際板債券有14檔提早贖回，金額18.66億美元，去年3月則有20檔債券贖回，金額69.25億美元，等於今年3月贖回金額少了73％。

3月國際板新發檔數23檔，發行金額28.54億美元，去年3月則有33檔共60.49億美元發行，今年無論檔數、總發行金額及單檔發行規模都有縮小的情況。

今年除了1月國際債發行量85.31億美元，比去年同期成長348％以上，2月及3月發行量都下降，首季發行檔數還比去年同期多1檔，但發行金額已轉為衰退近16％。

證期局副局長郭佳君表示，去年國際板贖回量比較大，但再發行量也大，今年提早贖回量相對去年減少，再發行量也會受影響。

到3月底，國際板債券總流通檔數686檔，未再下降，流通金額1,895.51億美元，則比2月略減6.22億美元。

(工商 )