今天是緬甸軍人節，但軍警在街頭殺害手無寸鐵的抗議民眾，甚至包括無辜的兒童，死傷人數創新高，美、英、法、歐盟和聯合國紛紛發出聲明要求軍政府立即停止以暴力對付平民。

緬甸軍方2月1日發動政變以來，血腥鎮壓上街抗議的平民，27日是緬甸的軍人節（Armed Force Day），軍方在首都奈比多（Naypyitaw）進行閱兵活動，抗議人士號召今天在全國各地進行大規模街頭示威活動。

緬甸國營電視台（MRTV）昨天晚間發布軍方訊息，警告示威者今天如果上街，可能被從頭部或背部槍殺，但緬甸民眾無懼警告，今天在全國各大城市仍舊有大批民眾上街抗議，軍警持續大規模武力鎮壓血腥者，獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）統計今天已有91人在鎮壓中身亡。

美國駐緬甸大使瓦伊達（Thomas Vajda）發出聲明指出，在緬甸的軍人節這天，武裝部隊謀殺手無寸鐵的平民，甚至包括兒童，而這些平民和兒童是軍人曾經誓言要保護的對象，今天的血腥場景怵目驚心，這不該是軍警該有的行為。

瓦伊達指出，緬甸人民已經說得很清楚，他們不要活在軍人的統治下，美國呼籲立即停止暴力行為，並將權力交還給民選政府。

英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）發出聲明指出，緬甸軍隊殺害手無寸鐵平民是在羞辱他們自己；法國駐緬甸大使館發出聲明表示，一個民主國家的專業軍隊必須遵守國際準則，且必須保護他們服務的人民，而不是傷害人民，法國呼籲緬甸武裝部隊立即停止暴力行為。

聯合國（UN）駐緬甸代表團發出聲明指出，新聞報導今天全緬甸有數10人被軍方槍殺，這樣的暴力行徑完全不可接受且必須立即停止，如同聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）說的，確保和平以及捍衛人民是軍人的責任，但緬甸軍政府卻是反過來對付自己的人民。

歐盟（EU）駐聯合國代表團同樣發出聲明指出，今天的軍人節將被標記為充滿驚恐與不榮譽的一天，殺害手無寸鐵的平民和兒童是令人難以寬恕的行為，歐盟和人民站在一起，呼籲立即停止暴力行為以及恢復民主。

(中央社)