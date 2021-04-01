巴西陸、海、空軍司令30日同步離職後，國防部今天宣布任命新的三軍司令。評論家認為，巴西總統波索納洛企圖以此強化軍中的政治影響力，反而凸顯他與軍方高層的疏離和無力。

根據巴西國防部，新的三軍司令分別是陸軍將軍諾蓋拉（Paulo Sergio Nogueira），海軍上將桑托斯（Almir Garnier Santos），以及空軍准將朱尼奧（Carlos Baptista Junior）。

巴西內閣改組，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）29日宣布撤換國防部和外交部等6位部長，原國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）的職位由原本總統府文官廳長（職權相當於行政院長）的後備部隊將軍奈托（Walter Souza Braga Netto）接替。

前陸、海、空軍司令普尤（Edson Pujol）、巴波薩（Ilques Barbosa）和白穆德斯（Antonio Carlos Moretti Bermudez）30日決定離職，被視為對波索納洛撤換席瓦的抗議行為。

這是巴西三軍司令第一次因與共和國總統意見不一而同時離職。

在這之前，波索納洛已經嘗試撤換普尤，但因席瓦不同意而作罷。

普尤一向對波索納洛領導對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的立場諸多批評，且強調軍方扮演的角色是不涉入政治，稱「軍隊不會成為政府或國會政治政策的一部分，更別說讓政治影響力進入軍中。」

波索納洛政府目前有22位部長，其中6位是軍人出身。

今天下午，奈托在宣布任命新的三軍司令儀式中表示，「巴西目前面臨的主要挑戰是對抗2019冠狀病毒疾病，而三軍將士將竭盡所能協助抗疫、捍衛國家，保障憲法權力和民主自由。」

根據巴西環球電台「今日新聞」（Jornal Hoje）政治評論家薩迪（Andreia Sadi）指出，諾蓋拉被任命為新的陸軍司令，在現役和後備部隊的將軍之間受到肯定，他們普遍相信諾蓋拉將延續普尤的管理作風，避免陸軍捲入政治。

諾蓋拉日前接受「巴西利亞郵報」（Correio Braziliense）訪問表示，陸軍已經在為第三波疫情做準備，且因採取科學建議，軍中染疫死亡率較巴西社會低很多。

薩迪分析指出，波索納洛撤換國防部長和三軍司令的決定，不僅沒有強化他在軍中的政治影響力，反而凸顯出他與巴西軍方高層的疏離和無力。

根據薩迪，陸軍現役和後備部隊將軍的立場表明得很清楚，儘管波索納洛嘗試讓政治影響力進入軍中，但他不會得逞，就算替換陸、海、空軍司令也沒有用，「因為三軍部隊是國家機構，不屬於任何特定政府，國軍將繼續發揮其憲法作用，鞏固社會安定、保障人民生命福祉。」

波索納洛被巴西各界批評領導抗疫不力，這次內閣改組也被指為是聲東擊西、欲蓋彌彰的手段。但巴西疫情嚴峻的事實無從掩蓋，過去24小時有3950人染疫死亡，再創單日死亡人數新高，新增8萬9200例確診；自大流行以來，總計32萬1886人死亡，1275萬3258人確診。

(中央社)