台南市大內區二溪國小28日舉辦100周年校慶活動，校友回娘家參觀。（劉秀芬攝）

台南市大內區二溪國小28日舉辦100周年校慶活動，學校附近的南瀛天文館也來園遊會擺攤。（劉秀芬攝）

台南市大內區二溪國小28日舉辦100周年校慶活動，台南市長黃偉哲親自出席祝賀，肯定二溪國小創校百年，歷史傳承之意義非凡，立法委員郭國文及市議員尤榮智、陳秋宏、大內區長李義隆也到場獻上祝福，一起切由大內在地水果堆疊的特製蛋糕慶生。

黃偉哲表示，走過一世紀，二溪國小一直都有良好的辦學績效，而且將二溪國小的傑出校友名冊一字排開，可以發現在創校百年以來，培育出來的學生成為國家社會的中流砥柱，提供國家在建設上所需的人才，在社會公益上也投入相當多，感謝歷任校長優質的領導，以及專業且熱情之教師們、支持的家長們，共同無私的付出才能成就孩子的教育。

校友也紛紛回校一起慶賀這個值得紀念的日子，大家一起在時光迴廊上尋找自己的畢業照，第42屆畢業的蕭先生說，爸爸是二溪國小畢業，自己3個孩子也就讀二溪國小，今天回校參加百年校慶，也與朋友憶兒時，當年畢業時每班有30多人，現在每班人數幾乎都不到10人，轉變為小而美的小校。

二溪國小前身為噍吧哖公學校的「二重溪分校」，1921年獨立為「二重溪公學校」，歷年來曾獲教育部閱讀磐石獎、天文發展特色學校、營造空間美學與發展特色學校，以及台南市家庭教育評鑑特優學校等；學校還有跳繩隊、醒獅隊、戰鼓隊、程式語言Scratch班、合唱團、烏克麗麗等多元社團，跳繩隊不管在團體賽或是個人賽更是年年得獎。

今年二溪國小以「二溪百年‧風華世紀」活動主題辦理校慶系列活動，包括「校園寫生暨藝文創作比賽」、「百周年校園紀念牆彩繪」、「家鄉故事繪本創作」、「百周年校慶聖火傳遞」、「百周年紀念特刊徵稿」、「傑出校友推徵暨典範講座」、「學習成果表演暨社區聯歡晚會」等系列活動。

(中時 )