這段經歷令人有點心酸，大陸一名男子，日前到某家公司應徵工作，男子在一樓廁所抽菸，才剛點打火機，竟瞬間引發爆炸，造成男子全身37%二度灼傷，傷勢嚴重，醫護人員將男子送醫時，他口中不斷念著「我還要面試」、「要繳房貸」。

來自湖南長沙的32歲蔡姓男子，25日到長沙某棟辦公大樓參加面試，蔡男等待面試期間，先到廁所準備抽菸，沒想到才一用打火機，就發生大爆炸，造成蔡男身體大面積燒傷，雖然馬上逃出火災現場，但傷勢仍嚴重，而廁所外的車輛也受波及，玻璃全部破裂。

意外發生現場(圖片取自/瀟湘晨報)

根據外媒報導，蔡男送上救護車時，口中呢喃「我還要面試，東莞的房貸還沒有繳清」，而蔡男送到醫院後，沒多久就陷入休克，目前仍在搶救中。據悉，蔡男原本在深圳從事UI設計師工作，月薪3萬人民幣（約台幣13萬元），兩年前在東莞買下套房，背負50多萬人民幣的房貸。

至於為何會爆炸，警方初步評估，由於辦公大樓旁邊是製藥公司，不排除是製藥公司的廢氣，加上蔡男用打火機點火，造成爆炸；而蔡男面試的公司表示，會全數負責醫藥及治療費用。

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(中時新聞網)