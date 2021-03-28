具有鷹派色彩且在大陸頗受歡迎的媒體《環球時報》日前因為一次翻譯失真事件，再次受到外界質疑。該報於3月26日報導美國總統拜登上任以來的首場記者會時，曾引用拜登說法「美國絕不允許中國超越美國」，被指責存在明顯的誤導性翻譯，遭諷刺「欺負人們不懂英語？」

《多維新聞》報導稱，《環時》旗下《環球網》就拜登上任以來首場新聞記者會時引用他的說法表示，拜登將「不尋求與中國對抗」，「但絕不允許中國超過美國成為頭號強國」，還發出威脅。

但事實上，拜登在記者會上的說法先是明確表示不會「反中」或者說「不尋求與中國對抗」（it’s not anti-Chinese），接著拜登又說，「中國有個整體目標，他們要成為世界上最強大的國家……但在我任內這不會發生，因為我們也將持續增長和擴大。」

大陸媒體界人士指出，拜登的說法根本談不上什麼「威脅」，而是自信美國仍然會在與中國競爭中贏得勝利。而由於翻譯失真，有許多網民調侃該媒體是否「欺負中國人不懂英語」，還是「欺負中國人翻不了牆」，可以信口編造。

報導說，《環球網》後來已更改標題，刪掉「威脅」此一渲染中美對抗關係的用語，改為「拜登上任首場新聞記者會：不尋求與中國對抗，但聲稱不會讓中國超過美國」。

《多維新聞》還指出，被廣泛質疑民族主義立場極明顯的《環球時報》已經不止一次遭到這種刻意誤導民族主義情緒的指摘。2016年5月12日，大陸網路監管機關中央網信辦向各大新聞網站傳達對《環球時報》下屬《環球網》的批評意見。根據傳達的通報內容，中央網信辦在5月9日約談《環球時報》、《環球網有關領導，批評《環球時報》和《環球網》屢次渲染炒作涉美國、北韓、南海、台灣、香港的敏感事件，擾亂網路傳播秩序。網信辦要求環球網用一個月時間整改，規範有關管理制度，進一步健全稿件編發審核流程，對全體採編人員進行教育。

(中時新聞網)